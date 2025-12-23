टीना डाबी को ‘रील स्टार’ कहने हिरासत में लिए गए छात्र? कलेक्टर ने क्या कहा

संक्षेप: राजस्थान के बाड़मेर में जिला कलेक्टर टीना डाबी और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच खड़ा हुआ विवाद अब चर्चा का विषय बन गया है। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने टीना डाबी को रील स्टार कहा तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

राजस्थान के बाड़मेर में जिला कलेक्टर टीना डाबी और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच खड़ा हुआ विवाद अब चर्चा का विषय बन गया है। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने टीना डाबी को रील स्टार कहा तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। घटना शनिवार की है, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े छात्र बाड़मेर के 'महाराणा भूपाल कॉलेज (MBC) कन्या महाविद्यालय' के बाहर एक्साम फीस में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी से मिलना चाहते थे।

विवाद तब शुरू हुआ जब मौके पर मौजूद एक अधिकारी ने छात्रों से कहा कि टीना डाबी उनके लिए एक 'रोल मॉडल' हैं। इस पर छात्रों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कलेक्टर कोई रोल मॉडल नहीं हैं। अगर होतीं, तो हमारी समस्याएं सुनने यहाx आतीं। वह सिर्फ एक रील स्टार हैं, जो हर जगह रील बनाने जाती हैं, लेकिन हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देतीं। छात्रों का आरोप है कि कलेक्टर को 'रील स्टार' कहने के कारण उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

हालांकि, आईएएस अधिकारी टीना डाबी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रशासन का रुख है कि छात्रों को हिरासत में लेने की कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी, न कि किसी विशेष टिप्पणी के कारण। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि उन्होंने किसी को हिरासत में नहीं लिया और न ही गिरफ्तार किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने न तो किसी को हिरासत में लिया और न ही गिरफ्तार किया, और न ही किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया। स्थिति को शांत करने के लिए, हम चार लड़कों को पुलिस स्टेशन लाए और बाद में उन्हें जाने के लिए कहा। हालांकि, छात्र पुलिस स्टेशन के पास जमा हो गए और प्रशासन से माफी मांगने की मांग करने लगे। वे कुछ देर तक वहीं रुके रहे जब तक कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी नहीं आ गए और उनसे बात नहीं कर ली।