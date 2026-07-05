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जैसलमेर में तेज आंधी-तूफान ने उखाड़े होटल के सोलर पैनल की प्लेटें, दादा-पोतों पर जा गिरीं; एक की मौत

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
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राजस्थान के जैसलमेर में तेज आंधी-तूफान के चलते एक होटल की छत पर लगे सोलर पैनल की प्लेटें उखड़कर सड़क पर जा गिरी। इस दौरान स्कूटर पर सवार दादा और उनके दो पोते इसकी चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय दादा ने दम तोड़ दिया।

जैसलमेर में तेज आंधी-तूफान ने उखाड़े होटल के सोलर पैनल की प्लेटें, दादा-पोतों पर जा गिरीं; एक की मौत

राजस्थान के जैसलमेर में तेज आंधी-तूफान के चलते होटल की छत पर लगे सोलन पैनल की प्लेटें सड़क पर आ गिरीं जिसकी चपेट में आने से एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उनके दो पोते गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान शुभाष खत्री के रूप में हुई है।

वे अपने दो पोतों के साथ स्कूटर पर सवार थे। इस दौरान गांधी कॉलोनी में बारिश और आंधी के दौरान सोलर पैनल की प्लेटें उखड़कर सीधा उनके ऊपर आ गिरीं। इस दौरान तीनों को गंभीर चोटें आईं और तुरंत नजदीकी जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया जहां शुरुआती ईलाज के बाद उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। इस दौरान जोधपुर ले जाते हुए सुभाष खत्री ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं दो पोते श्याम( 5) और ऋषभ (2) की जान बच गई हालांकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, लगा ट्रैफिक जाम

सोलर पैनल ने नीचे खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। इससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस के मुताबिक, बेहद ही तेज आंधी-तूफान ने एक होटल की छत पर लगीं सोलर पैनल प्लेटें उखाड़ दीं और वह सड़क पर जा गिरीं जिसकी चपेट में एक परिवार आ गया।

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परिजनों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल

परिजनों और स्थानीय लोगों ने सरकारी एंबुलेंस के देरी से पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की है और साथ ही आपात स्थिति में आपदा प्रबंधन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि बाद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने एक प्राइवेट एंबुलेंस बुलवाकर घायलों को जोधपुर शिफ्ट करने में मदद की।

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दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय

राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है जहां शनिवार सुबह तक के 24 घंटों के दौरान कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। इसके अनुसार बालोतरा जिले के पचपदरा में सबसे ज्यादा आठ सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई इसके बाद डूंगरपुर में सात सेंटीमीटर बारिश हुई। डूंगरपुर के धंबोला और बालोतरा में 6-6 सेंटीमीटर बाररिश हुई।

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रिफाइनरी उद्घाटन से पहले बैनर और होर्डिंग गिरे

बालोतरा इलाके में नवनिर्मित पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए लगे अनेक बैनर और होर्डिंग तेज अंधड़ और बारिश के कारण गिर गए। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार शाम करीब सात बजे पचपदरा इलाके में अंधड़ आया जिससे कार्यक्रम स्थल पर लगे बैनर फट गए और कई होर्डिंग उखड़ गए। हालांकि गनमीत रही कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ।

(भाषा के इनपुट के साथ)

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