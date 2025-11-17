राजस्थान के इस टाइगर रिजर्व के पास लाउडस्पीकर और डीजे बैन, लेजर लाइट पर भी रोक

Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़strict curbs on loudspeakers and dj and laser lights near ranthambore tiger reserve
संक्षेप: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास लाउडस्पीकर, डीजे सिस्टम और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। नियम का उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Mon, 17 Nov 2025 06:09 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, जयपुर
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास सख्त पाबंदियां लगाई हैं। प्रशासन ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास डीजे सिस्टम, लाउडस्पीकर और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ने वन्यजीवों पर पड़ने वाले ध्वनि प्रदूषण के गंभीर प्रभावों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है।

वन्यजीवों पर हो रहा असर

सवाई माधोपुर जिला मजिस्ट्रेट काना राम ने इस संबंध में एक औपचारिक आदेश जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास के गांवों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शादियों, पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों के दौरान डीजे या लाउडस्पीकर की आवाज वन क्षेत्र में रहने वाले वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। यह निर्धारित मौन-क्षेत्र सीमा का उल्लंघन है।

सख्त कानूनी कार्रवाई

इस माह की शुरुआत में जारी आदेश के अनुसार, टाइगर रिजर्व के एक किलोमीटर के दायरे में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर और डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस समय परमिशन लेकिन शर्तों के साथ

हालांकि जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल केवल निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर किया जा सकेगा।

लेजर लाइट पर भी बैन

सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ने बिना पूर्व अनुमति के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में लेजर लाइट के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर डीजे, लाउडस्पीकर या लेजर उपकरण जब्त कर दिए जाएंगे। साथ ही आयोजकों और डीजे मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Rajasthan News
