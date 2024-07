कोटा होकर चलेगी वंदे भारत, उदयपुर से आगरा फोर्ट के बीच चलाने की योजना?

रेलवे राजस्थान के उदयपुर से जयपुर के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में अब आंशिक बदलाव करने जा रहा है। इस ट्रेन का अंतिम स्टॉप अब जयपुर न होकर आगरा हो जाएगा। यात्रियों को राहत मिनलेगी।

new delhi and agra vande bharat metro train here

Prem Meena Fri, 19 Jul 2024 12:23 PM लाइव हिंदुस्तान,जयपुर