Jodhpur News: स्वतंत्रता सेनानी थे बालमुकुंद बिस्सा, जिनके नाम पर जोधपुर में हुई हिंसा

बालमुकुंद बिस्सा एक स्वतंत्रता सेनानी थे।जिनका जन्म नागौर में डीडवाना के पीलवा गांव में हुआ था। बिस्सा का संबंध पुष्करणा ब्राह्मण समाज से था। उनका जन्म 24 दिसंबर 1908 को हुआ था। 1934 में निधन हो गया।

