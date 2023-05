कोटा में एक और स्टूडेंट सुसाइड, NEET की तैयारी कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

ऐप पर पढ़ें

शिक्षा नगरी कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार निवासी एक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। वहीं, आज एक और छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका छात्रा साक्षी मूल रूप से टोंक की रहने वाली थी। छात्रा बचपन से ही अपने चाचा के पास कोटा में पढ़ाई कर रही थी। छात्रा का दसवीं का रिजल्ट आने के बाद उसने नीट की कोचिंग लेना शुरू कर दिया था। मृतका छात्रा के चाचा सुरेंद्र जाट थर्मल में सहायक अभियंता है। वहीं पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतका के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने स्वयं को अपनी मौत की जिम्मेदार बताया है।

मृतका के चाचा सुरेंद्र जाट ने बताया कि साक्षी की मां और बहन कोटा आई हुई थी। साक्षी बाहर वाले रूम में पढ़ाई करती थी और उसी रूम में उसने फांसी लगा ली। चाचा का यह भी कहना है कि पढ़ाई के तनाव के चलते उसने फांसी लगाई है। वहीं, छात्रा के पास से मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि "NO ONE RESPONSIBLE FOR MY DEATH"

मई में अबतक 5 छात्रों ने किया सुसाइड

इस महीने में अबतक 5 छात्रों ने सुसाइड किया है। इनमे से 4 सुसाइड कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में हुए है। ये सभी छात्र यहां NEET की तैयारी कर रहे थे। वही इस साल के अबतक के 5 महीनो में 11 सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं।

बिहार के स्टूडेंट की मां ने कही थी ये बात

गुरुवार को बिहार निवासी छात्र आर्यन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में शुक्रवार को मृतक छात्र के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। इस दौरान छात्र को मां ने जिला प्रशासन और कोचिंग संस्थान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि यहां पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोटा शहर अब बहुत खराब हो चुका है। वह यहां पर अब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। यह पहला मामला नहीं है जब किसी स्टूडेंट के परिजनों ने जिला प्रशासन और कोचिंग संस्थान पर आरोप लगाए हैं। इसके पहले भी छात्रों के परिजनों ने कोचिंग संस्थानों पर पढ़ाई में दबाव और कंपटीशन का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।