Hindi News राजस्थान स्पाइसजेट कर्मचारी ने एयरपोर्ट पर CISF जवान को मारा थप्पड़, एयरलाइन ने बताई वजह; VIDEO

स्पाइसजेट कर्मचारी ने एयरपोर्ट पर CISF जवान को मारा थप्पड़, एयरलाइन ने बताई वजह; VIDEO

इस घटना का जो CCTV फुटेज सामने आया है, उसमें CISF अधिकारी उस स्पाइस जेट की महिला सदस्य से बात करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद वह अचानक दो कदम आगे बढ़कर उनके चेहरे पर एक थप्पड़ मार देती है।

spicejet staffer arrested for slapping cisf man at airport airline accuses him of sexual harassment

Sourabh Jain Thu, 11 Jul 2024 10:24 PM PTI,जयपुर