सीकर में हॉस्टल में 12वीं के छात्र ने किया सुसाइड, परिजनों ने लगाया ये आरोप

राजस्थान के सीकर जिले में एक 12 वीं के छात्र ने सुसाइड कर लिया है। शहर के बस डिपो के पास शांति नगर इलाके में स्थित स्कूल में पढ़ रहा था। परिजनों ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

gopalganj woman dead body found hanging on tree family says husband killed him trying to show murder

Prem Meena Wed, 17 Jul 2024 01:33 PM लाइव हिंदुस्तान,जयपुर