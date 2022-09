सोनिया और राहुल के आह्वान पर सड़कों पर खून बहा देंगे, खाचरियावास ने कहा- लाठी और गोली का देंगे जवाब

राजस्थान में कांग्रेस की सियासत में हलचल मचा हुआ है। अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाने वाले पीएस खाचरियावास ने कहा है कि राजस्थान की सड़कों पर ED, CBI और IT उतरने वाली है। उन्होंने कहा अब ED, CBI और IT के छापे राजस्थान के कांग्रेस विधायकों पर पड़ने शुरू हो गए हैं।



क्या कहा पीएस खाचरियावास ने

अशोक गहलोत के खास पीएस खाचरियावास ने एएनआई से कहा कि राजस्थान की सड़कों पर ED, CBI और IT उतरने वाली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरकर लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर एजेंसी भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे। कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता और विधायक लड़ेगा।



गोली का जवाब देंगे

पीएस खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी अगर लाठी चलाएगी तो लाठी का जवाब देंगे और बीजेपी अगर गोली चलाएगी तो गोली का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर जुर्म का जवाब देंगे।



खून बहा देंगे सड़कों पर

पीएस खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता और विधायक कल भी एक था और आज भी एक है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आह्वान पर खून बहा देंगे सड़कों पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी के षड्यंत्र से सरकार और कांग्रेस को बचाना होगा।