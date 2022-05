CM अशोक गहलोत का जन्मदिन आज: सचिन पायलट ने दी बधाई, बोले- मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज 71 वां जन्मदिन है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जन्मदिन पर बधाई दी है। सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा- सीएम गहलोत जी के दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं।

Tue, 03 May 2022 11:40 AM

Prem Meena लाइव हिंदुस्तान,जयपुर Tue, 03 May 2022 11:40 AM

