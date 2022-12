Rpsc Paper Leak: मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बोले- पेपर लीक होना सरकार का फेलियर, बताई ये वजह

ऐप पर पढ़ें

Rajendra Gudha targets his own govt on paper leak: राजस्थान में पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार घिरती जा रही है। मंत्री राजेंद्र गढ़ा ने पेपर लीक मामले में अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया। राजधानी जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि पेपर लीक होना सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी और हमारा फेलियर है कि हम परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। पेपर आउट हो रहे हैं। हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। गुढ़ा ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने जो भी जनता के लिए काम किए हैं। पेपर लीक होने की वजह से हम लाभ लेने में वचिंत रह जाएंगे।

बोले- मिलीभगत के बिना नहीं हो सकते पेपरलीक

मंत्री गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पेपर लीक प्रदेश में सरकार और हमारी मिलीभगत और हमारे बिना प्रोटेक्शन के नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं तो सरकार के स्तर पर लीकेज होगा। इस मामले की जांच कहीं से भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि हम पेपर करवाने में फेल हो गए और अगर हम जब पेपर नहीं करवा सकते, तो यह सही नहीं है।

पेपर लीक होने से निराशा का भाव

उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों में पेपर लीक होने से निराशा का भाव आ गया है। उन्होंने कहा कि रंधावा अच्छे आदमी हैं। दिल से बोलते हैं। उनको सुनकर अच्छा लगा। जमीन से जुड़े आदमी हैं। शायद वो कुछ कर सकें, लेकिन सच तो यह है कि हम एग्जाम नहीं करवा सके। पेपर आउट हो रहे हैं, तो हमारे लिए यह आगामी चुनाव में भी खतरनाक है। गुढ़ा ने कहा कि हमारे पेपर बार-बार आउट हो रहे हैं और होते जा रहे है। हम एक भी परीक्षा ठीक तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं। बता दें, शनिवार को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो गया था।