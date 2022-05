विवादों में आए RAS आकाश तोमर का सचिन पायलट कनेक्शन, हिम्मत सिंह बोले-पायलट से की थी शिकायत

राजस्थान की गहलोत सरकार ने गाड़ियों की नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच, गुर्जर लिखा होने पर कार्रवाई के विवादित आदेश देने वाले आरएएस आकाश तोमर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के विशिष्ट सहायक रहे हैं।

Tue, 03 May 2022 07:55 AM

Prem Meena लाइव हिंदुस्तान,जयपुर Tue, 03 May 2022 07:55 AM

इस खबर को सुनें