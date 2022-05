राजस्थान: न्याय मिलने का इंतजार, जेलों में बढ़ी अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या; सजायाफ्ता कैदी घटे

नियमित बैठकें होने के बावजूद भी अंडर ट्रायल केसों की संख्या घट नहीं रही है। जेल डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक राज्य में जेलों की संख्या 144 हैं, इनमें 4468 पद स्वीकृत हैं। 1067 पद खाली पड़े हैं।

Tue, 03 May 2022 10:23 AM

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान,उदयपुर Tue, 03 May 2022 10:23 AM

इस खबर को सुनें