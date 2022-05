राजस्थान: प्रेमिका संग भागने से रोका तो पिता पर किया हमला, बेटे ने चाकू से किया लहूलुहान; हालत गंभीर

पिता संजय निनामा अपने भाई अजीत निनामा के साथ उसे रोकने के लिए रवाना हुए। दोनों ने संजय का पीछा किया। भूण की घाटी वाले रास्ते में संजय ने उसके बेटे गुलाब को प्रेमिका के साथ रोका और वापस चलने के लिए कहा

इस खबर को सुनें