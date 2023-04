राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह 16 अप्रैल को होगा, परेड समारोह का आयोजन होगा

ऐप पर पढ़ें

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य आतिथ्य में 16 अप्रेल को प्रातः 8ः30 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस परेड समारोह का आयोजन किया जायेगा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य स्तर के साथ ही रेंज, जिला, यूनिट, प्रषिक्षण संस्थान स्तर पर समारोह पूर्वक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के कर्टेन रेजर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस अवसर पर पुलिसकर्मियों को रेंज स्तर पर अतिउत्तम सेवा चिन्ह एवं जिला स्तर पर उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किये जायेगें। साथ ही रेंज स्तर पर महानिरीक्षक एवं जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षकगण द्वारा डीजीपी डिस्क प्रदान किए जायेंगें।

सेमीनार का आयोजन किया जाएगा

डीजीपी मिश्रा ने बताया कि 17 अप्रेल को प्रातः 10 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी सभागार में INDIAN POLICE : PRESENT DAY CHALLENGES AND ROAD MAP FOR THE FUTURE विषय पर सेमीनार का आयोजन किया जाएगा। इस सेमीनार को सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारीगण- सीआरपीएफ के पूर्व डीजीपी श्री के0 विजय कुमार, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी श्री डी0 षिवानन्धन एवं सुरक्षा सलाहकार शंतनु मुखर्जी संबोधित करेंगें। उन्होंने बताया कि 17 अप्रेल को ही सांयकाल 7 बजे आरपीए स्टेडियम में बड़ा खाना आयोजित किया जाएगा। महानिदेशक ने बताया कि18 अप्रेल को प्रातः 10 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी सभागार में TACKLING CYBER CRIME POLICE COMMUNITY OUTREACH ही विषय पर सेमीनार एवं RAJASTHAN POLICE HACHATHON PORTAL LAUNCH किया जायेगा । इस सेमीनार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी श्री मनोज अब्राहम एडीजीपी केरल, श्री संजय साह फाउण्डर टैक कॉन्प्रो, डॉ0 सोमित्र सनाढ्य प्रोफेसर आईआईटी जोधपुर एवं श्री अंकुर त्रिपाठी सीआईओ एयू स्माल फाईनेंस बैंक संबोधित करेंगें। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर आरएसी बैंड द्वारा 14 अप्रेल को सांय 6 बजे से 7 बजे तक सिटीपार्क मानसरोवर एवं 15 अप्रेल को सायं 6 बजे से 7 बजें तक सेन्ट्रल पार्क में बैण्ड वादन किया जाएगा।

पुलिस के आला अधिकारी रहे मौजूद

राजस्थान पुलिस की स्थापना राजस्थान की रियासतों की पुलिस के विलिनीकरण से हुई एवं 07 अप्रेल 1949 को आर.बनर्जी को राजस्थान का प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया। दिनांक 16 अप्रेल 1949 को पुलिस एकीकरण अध्यादेष जारी होने के साथ ही राजस्थान पुलिस का गठन हुआ। इसी उपलक्ष्य में 16 अप्रेल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान पुलिस अपनी गौरवषाली परम्पराओं के अनुरूप कानून-व्यवस्था, शांति एवं सद्भाव को बनाए रखने के साथ हिंसा और अपराध की रोकथाम के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। पुलिस के जवानों ने नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा के लिए अनेक अवसरों पर त्याग एवं बलिदान के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली में निरन्तर सुधार लाने के साथ ही आम नागरिकों के प्रति संवेदनषीलता के साथ कार्य कर राजस्थान पुलिस अब निरन्तर जनमित्र की भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं।

इस अवसर पर डीजीपी व आरपीए निदेशक राजीव शर्मा, डीजीपी प्रशिक्षण श्री जंगा श्रीनिवास राव एवं डीजीपी सिविल राईट्स डॉ रवि मेहरड़ा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण मौजूद थे।