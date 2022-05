राजस्थान: जोधपुर में विवाद के बाद हालात 'संवेदनशील', जिले में अस्थायी रूप से इंटरनेट बंद

Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थाई रूप से इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इस संबंध में मंगलवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय से आदेश जारी किया गया।

Tue, 03 May 2022 08:38 AM

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,जोधपुर Tue, 03 May 2022 08:38 AM

