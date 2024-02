अब शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में लें फेरे, कराएं वेडिंग शूट, राजस्थान सरकार ने दी मंजूरी

ऐप पर पढ़ें

जल्द ही दुनिया की सबसे खूबसूरत और शानदार ट्रेनों में से एक 'पैलेस ऑन व्हील्स' में डेस्टिनेशन वेडिंग, कॉर्पोरेट बैठकें और शादियों की शूटिंग भी आयोजित की जा सकेंगी। अपने महत्वपूर्ण पलों को यादगार बनाने की चाह रखने वाले लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने 'पैलेस ऑन व्हील्स' ट्रेन के दरवाजे खोलने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि इस पहलकदमी का मकसद राज्य को भारत और विदेशों में पर्यटन की आधारशिला बनाना है।

दीया कुमारी ने कहा- पैलेस ऑन व्हील्स को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह न केवल राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देगा, वरन विदेशी पर्यटकों में राजस्थानी कला, संस्कृति और वैदिक विवाह परंपराओं के प्रति विश्वास और सम्मान पैदा करेगा। पैलेस ऑन व्हील्स में शादी करने वाले जोड़े न केवल अपने सबसे महत्वपूर्ण पलों को यादगार बना सकेंगे, वरन राजस्थान और भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेंगे।

प्रमुख सचिव (पर्यटन) गायत्री राठौड़ ने कहा- इस सीजन से डेस्टिनेशन विडिंग, कॉर्पोरेट बैठकें और प्री-पोस्ट मैरिज शूटिंग के लिए पैलेस ऑन व्हील्स के दरवाजे खोलने की योजना है। सरकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। आने वाले दिनों में सटीक तारीख और कीमत पैकेज पर चर्चा की जाएगी। लोग डेस्टिनेशन विडिंग, कॉर्पोरेट बैठकें और प्री-पोस्ट मैरिज शूटिंग के लिए इस ट्रेन (Palace on Wheels Train) में ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे।

शाही ट्रेन के रूप में चर्चित पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन और रखरखाव राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) द्वारा किया जाता है। पर्यटन विभाग के अनुसार, राजस्थान में देश की 75 प्रतिशत विरासत संपत्तियां हैं, जो सूबे को डेस्टिनेशन वेडिंग (Destination Weddings and Wedding Shoots on Palace on Wheels Train) के लिए देश की पहली पसंद बनाती हैं। मौजूदा वक्त में राजस्थान में 120 से ज्यादा किलों, महलों और हवेलियों का इस्तेमाल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए किया जा रहा है।