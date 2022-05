गहलोत सरकार का आदेश: गाड़ियों पर प्रधान, सरपंच और जाति लिखने पर कटेगा चालान, जानिए वजह

राजस्थान की गहलोत सरकार गाड़ियों पर प्रधान, सरपंच और जाति लिखने पर कार्यवाही करेगी। परिवहन विभाग ने आज आधिकारिक आदेश जारी कर दिए है। आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

