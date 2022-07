गोवा में पति प्रदीप गवांडे के साथ एंजॉय करते हुए आईएएस टीना डाबी की तस्वीरें, लोग बोले- क्या लग्जरी लाइफ है

राजस्थान कैडर की आईएएस टीना डाबी सरकारी जिम्मेदारियों के साथ अपने पति को भी वक्त देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। महाराष्ट्र के मूल निवासी और राजस्थान कैडर के आईएएस प्रदीप गवांडे के साथ टीना अप्रैल में शादी के बाद गोवा घूमने निकल गईं।

टीना ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रदीप के साथ गोवा की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'लहरों के साथ एक हो रही हूं... (Becoming one with the waves)'। टीना की पोस्ट पर उनके फैन्स भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रमोद नामक एक फैन और यूपीएससी एस्पिरेंट ने लिखा, 'आपकी तस्वीरें देखकर मैं बस चौंक गया। मैं हैरान था कि मैडम आप कितनी लग्जरी लाइफ जी रही हैं। यह सब आपकी कड़ी मेहनत और अनुशासन से आया है, यह मेरे जैसे कई एस्पिरेंट्स के लिए एक सच्ची प्रेरणा है।'

प्रदीप के साथ टीना ने की थी दूसरी शादी

आपको बता दें कि इसी साल टीना ने प्रदीप से शादी रचाई थी। बता दें कि यह टीना डाबी की दूसरी शादी थी। इससे पहले उन्होंने जम्मू-कश्मीर के रहने वाले और आईएएस ट्रेनिंग के दौरान बैचमेट रहे अतहर से शादी की थी। हालांकि इन दोनों की शादी बहुत लंबी नहीं चल पाई थी। शादी के कुछ ही महीनों के बाद दोनों ने तलाक ले लिया था। फिलहाल टीना राजस्थान के जैसलमेर की कलेक्टर हैं।