'करौली हिंसा में था PFI का हाथ', गहलोत सरकार पर जमकर बरसे भाजपा नेता अरुण सिंह

अरुण सिंह ने कहा, 'सरकार बिजली संकट, जल संकट, कानून-व्यवस्था की समस्या से घिरी हुई है। कुर्सी बचाने का भी संकट है। गहलोत कुर्सी के संकट से जूझ रहे है। इन सभी संकटों के चलते राज्य की जनता पीड़ित है।'

Mon, 02 May 2022 10:14 AM

Vishva Gaurav लाइव हिंदुस्तान,अलवर। Mon, 02 May 2022 10:14 AM

इस खबर को सुनें