डूंगरपुर में तीन बेटियों की मां को छप्पर फाड़ खुशी, एक साथ तीन बेटों को दिया जन्म

Mother Gave Birth to 3 Son Together in Dungarpur: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बेटे की चाहत में एक महिला ने 3 बेटियों के बाद एक साथ 3 बेटों को जन्म दिया है। महिला और उसका पूरा परिवार बेटे की कामना कर रहा था। डॉक्टर ने बदी की डिलेवरी करवाई। बदी ने थोड़े-थोड़े समय के अंतराल में 3 बेटों को जन्म दिया। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चिकित्सकों के अनुसार जन्म के बाद कमजोर पैदा हुए बच्चों को कई तरह ही तकलीफ होने लगी। तीनों बच्चे अस्पताल में भर्ती रहे। डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ ने बच्चों की देखभाल और इलाज किया। इससे बच्चे अब पूरी तरह ठीक हो गए और आज छुट्टी दे दी गई है। तीन बेटियों के बाद हुए तीन बेटों से परिवार में खुशी का माहौल है।

महिला के तीनों बच्चे स्वस्थ

डूंगरपुर जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल सागवाड़ा के डॉ. इस्माइल दामडी ने बताया कि 25 दिन पहले 26 नवंबर को एक महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। बदी पत्नी जयंतीलाल निवासी हिराखेड़ी पिंडावल को डिलेवरी के लिए भर्ती किया गया। जयंतीलाल ने बताया कि डॉक्टर ने बताया कि जन्म के बाद से तीनों बच्चे कमजोर थे। 2 बच्चों का वजन महज एक-एक किलो था। जबकि 1 बच्चे का वजन 1 किलो और 100 ग्राम ही था। जो सबसे कम होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बच्चे फीडिंग नहीं कर रहे थे। इस वजह से बच्चों को ऑक्सीजन लगाना पड़ा। चिकित्सों के मुताबिक जन्म के बाद से तीनों बच्चे कमजोर थे। 2 बच्चों का वजन महज एक-एक किलो था। जबकि 1 बच्चे का वजन 1 किलो और 100 ग्राम ही था। जो सबसे कम होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. बच्चे फीडिंग नहीं कर रहे थे. इस वजह से बच्चों को ऑक्सीजन लगाना पड़ा।

चिकित्सकों की मेहनत रंग लाई

चिकित्सकों के मुताबिक बच्चों को ट्यूब डालकर दूध पिलाना पड़ा। डॉक्टर और नर्स की टीम इलाज में जुटी रही। धीरे-धीरे बच्चों की हालत में सुधार होने लगा। 25 दिन बाद अब तीनों बच्चे पूरी तरह ठीक है। मां और बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बदी और उनके पति जयंतीलाल बताते हैं कि बेटों की तरह ही तीनों बेटियों को भी से इतना ही प्यार करते है।