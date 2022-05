मर्डर केस के सुबूत ले भागा बंदर...एविडेंस मांगने पर कोर्ट में जयपुर पुलिस का जवाब

बताया जाता है कि मालखाना में जगह न होने के चलते सुबूतों से भरा बैग एक पेड़ के नीचे रखा हुआ था। हाल ही में कोर्ट ने मामले में सुबूत पेश करने को कहा तो पुलिस ने बैग के बंदर द्वारा चोरी करने की बात की।

Wed, 04 May 2022

Wed, 04 May 2022

