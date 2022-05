यहां नेटवर्क नहीं, तेंदुएं आते हैं... जंगल में प्रैक्टिस कर राष्ट्रीय मुक्केबाज बनीं मानसी, अब ओलंपिक में जाने का सपना

जंगल में जिस गांव में इंटरनेट का नेटवर्क जितनी आसानी से नहीं आता है, उससे ज्यादा गति से तेंदुओं की आवाजाही होती है, उसी जंगल में प्रैक्टिस कर राष्ट्रीय मुक्केबाज बन गई हैं मानसी शक्तावत।

