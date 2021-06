कोटा में दिनदहाड़े दुकानदार पर बरसाईं गोलियां, देखें- CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

राजस्थान के कोटा जिले के गुमानपुरा इलाके में 6 हथियारबंद युवकों की ओर से फायरिंग का मामला सामने आया है। यही नहीं इस घटना का सनसनीखेज वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया, जो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखता है कि दो बाइकों पर सवार होकर आए 6 युवक दिनदहाड़े पिस्तौल से कई राउंड फायरिंग करते हैं और फिर आराम से बैठकर निकल जाते हैं। एक बाइक पर तीन युवक सवार थे। उन युवकों ने फल और सब्जी मार्केट के एक दुकानदार को निशाना बनाकर यह फायरिंग की थी, लेकिन वह बच निकला। हालांकि फायरिंग के दौरान वह दुकान के अंदर ही था।

पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और गोलियां बरसाने वाले युवकों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि जिस शख्स पर यह हमला हुआ था, उसकी पहचान कैलाश मीणा के तौर पर हुई है। दरअसल सोमवार को सुबह 11 बजे तीन हमलावर कैलाश मीणा की दुकान के बाहर आए और उनका नाम लिया, जिसके बाद वह बाहर निकले। इस बीच एक हमलावर ने 5 राउंड गोलियां उनको निशाना बनाते हुए दागीं, लेकिन वह बच गए।

