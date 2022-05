जोधपुर हिंसा: गजसिंह ने की जोधपुरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील, बताई ये वजह

राजस्थान के जोधपुर में हिंसा का माहौल होने पर महाराजा मारवाड़ जोधपुर गजसिंह ने जोधपुरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गजसिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि घटना से उन्हें ठेस पहुंचीं है।

