जोधपुर हिंसा: 97 गिरफ्तार, 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज, जिला कलेक्टर बोले- बोर्ड परीक्षा में व्यवधान नहीं 

राजस्थान के जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में लेकिन तनावपूर्ण है। कर्फ्यू ग्रस्त 10 थाना क्षेत्रों में पुलिस तैनात है। कलेक्टर ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में व्यवधान नहीं है।

Wed, 04 May 2022 09:14 AM

Prem Meena लाइव हिंदुस्तान,जयपुर Wed, 04 May 2022 09:14 AM

