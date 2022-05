जोधपुर हिंसा पर एआईएमआईएम सुप्रीमो ओवैसी ने CM गहलोत पर साधा निशाना, बोले- गहलोत सरकार RSS से डरी

राजस्थान के जोधपुर में हिंसा होने पर एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। ट्वीट कर लिखा- क्या गहलोत सरकार संघ से इतना डर गई है कि वह जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहती है।

