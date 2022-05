जोधपुर हिंसा: 141 गिरफ्तार, 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज, मंत्री बीडी कल्ला बोले- स्थिति नियंत्रण में 

राजस्थान के जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया की स्थिति नियंत्रण में है। कुल 141 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए है।

इस खबर को सुनें