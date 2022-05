करौली के बाद जोधपुर में हिंसा का माहौल: इस्लामिक झंडा फहराने को लेकर हुआ विवाद, पढ़िए इनसाइड स्टोरी 

राजस्थान में करौली के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा फहराने को लेकर विवाद हो गया।

