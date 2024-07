जल जीवन मिशन: पूर्व मंत्री महेश जोशी का करीबी अरेस्ट, ED ने कोर्ट में किया पेश

ईडी ने जल जीवन मिशन(जेजेएम) घोटाले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया है। इस घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत यह चौथी गिरफ्तारी है।

Prem Meena Wed, 17 Jul 2024 07:06 AM लाइव हिंदुस्तान,जयपुर