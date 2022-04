आईपीएल-2022 में उदयपुर के तपन शर्मा का जलवा, आज राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपरजायंट्स मैच में करेंगे अंपायरिंग

उदयपुर के तपन शर्मा बीसीसीआई की अंपायर लिस्ट में शामिल हैं। वे आईपीएल के इस सीजन में कुल छह मुकाबलों में ऑन फील्ड अंपायरिंग करेंगे। इनमें से दो मुकाबले राजस्थान रॉयल्स टीम के हैं।

लाइव हिंदुस्तान,उदयपुर Deepak Sun, 10 Apr 2022 03:31 PM

