जयपुर एयरपोर्ट पर बढ़ाई सुविधा,  2 घंटे तक यात्री फ्री वाई-फाई उपयोग कर सकेंगे

Jaipur airport, passengers will be able to use free Wi-Fi for 2 hours: राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक यात्री फ्री वाई-फाई उपयोग कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने सभी हवाई यात्रियों के लिए ये सुविधा की है। अभी तक 45 मिनट उपयोग कर सकते थे वाई-फाई, लेकिन अभी करीब 70 प्रतिशत यात्री उपयोग लेते हैं फ्री वाई-फाई सुविधा। लेकिन अब इसकी अवधि 45 मिनट से 2 घंटे बढ़ा दी गई है।