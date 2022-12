पाली जिले में एक ही परिवार के चार लोगों ने की आत्महत्या, जानिए क्या है वजह

ऐप पर पढ़ें

four people died by suicide of a family:राजस्थान के पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के सांझी गांव में एक ही परिवार के चार लोगों ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि गांव के भल्लाराम मेघवाल का इकलौता पुत्र कुछ समय से बीमार चल रहा था। बुधवार दोपहर भल्लाराम उसे दिखाने के लिए रोहट अस्पताल ले जा रहा था। बीच रास्ते मे तीन वर्षीय पुत्र भीमराव की मौत हो गई जिसके बाद पूरा परिवार तनाव में आ गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि वापस गांव जाते वक्त रास्ते में परिवार ने खुदकुशी कर ली।

कारणों का पता लगा रही है पुलिस

पुलिस के अनुसार भल्लाराम के साथ उसकी पत्नी मीरा ने भी पांच साल की बेटी निकिता को साथ लेकर मौत को गले लगा लिया। घटना की सूचना पर रोहट थाना प्रभारी उदय सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मृतकों के शवों को रोहट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हालांकि पुलिस अभी मौत के कारणों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल पा रही है।

स्कूल जाने से बच गई एक बालिका

हालांकि इसे आत्महत्या कहा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक साथ एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के बाद रोहट क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक भल्लाराम मेघवाल के घर में पांच सदस्यों में से अब महज आठ वर्ष की एक बालिका बची है जो घटना के समय स्कूल गई हुई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पा रहा है।