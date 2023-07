Earthquake in Jaipur: राजस्थान में भूकंप के झटके, जयपुर में तीन बार हिली धरती; सड़कों पर आए सहमे लोग

ऐप पर पढ़ें

राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार तड़के भूकंप के एक के बाद एक तीन झटके महसूस किए गए। तीनों ही झटके एक घंटे के अंदर आए। डर के मारे लोग सड़कों पर आ गए। एक-दूसरे को फोन करके हालचाल पूछने लगे। भूकंप की तीव्रता 4.4 रही। नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी की वेबसाइट के मुताबिक, पहला भूकंप सुबह 4:09 बजे आया। दूसरा 4:22 और तीसरा 4:25 पर महसूस किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम का कहना है कि भूकंप के दौरान किसी तरह के जानमाल या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है।

अरावली रहा केंद्र

शुरुआती जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र अरावली की पहाड़ियां है। रिचटर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 रही। राजधानी जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटकों की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने सोते हुए लोगों की नींद तोड़ दी और वे घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए।

पिछले कुछ समय से आ रहे झटके

राजस्थान के जयपुर और अन्य जिलों में पिछले कुछ समय से कंपन महसूस की जा रही है। 24 जनवरी और 21 मार्च को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इस दौरान भी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थए। हाल ही में सीकर जिले में भूकंप ने लोगों को डरा दिया था।

अलग-अलग रही भूकंप की तीव्रता

नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी ने कहा कि राजधानी जयपुर में सुबह 4.09 बजे रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप जयपुर से लगभग नौ किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर की गहराई में आया। इसके बाद सुबह 4.22 बजे 3.1 तीव्रता का झटका आया। वहीं 4.25 पर 3.4 तीव्रता का भूकंप आया। राज्य के पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री मुरारी लाल मीना ने एक ट्वीट में कहा, 'जयपुर में भूकंप। मुझे आशा है कि आप सभी सुरक्षित हैं!' पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट में कहा, 'जयपुर सहित प्रदेश में अन्य जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। I hope you all are safe!'