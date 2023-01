कोर्ट से दोषी साबित होने तक करप्शन के आरोपियों के न बताएं नाम, राजस्थान एसीबी का विचित्र आदेश

ऐप पर पढ़ें

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बुधवार को एक आदेश जारी कर ब्यूरो के अधिकारियों को रिश्वतखोरी के मामलों में आरोपियों और संदिग्धों के नाम और फोटो तब तक उजागर नहीं करने का निर्देश दिया, जब तक कि उन्हें अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता है।

राजस्थान में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने इस आदेश के बाद सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। इस आदेश के बाद, राज्य में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इस आदेश को सरकार का 'तुगलकी फरमान' बताया है। राठौर ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर प्रेस की आजादी को रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा,"भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए मीडिया में आरोपियों की फोटो और नाम उजागर नहीं करने के आदेश से प्रेस की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है"

उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा,"अपने नीतिगत दस्तावेज जनघोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या 36 के बिन्दु संख्या 28 में 'Zero Discretion, Zero Corruption & Zero Tolerance' के सिद्धांत पर काम करने के वादे को धूलदर्शित कर चुकी गहलोत सरकार का यह आदेश इस बात का प्रमाण है कि एसीबी अब भ्रष्टाचारियों की ढाल बनकर कार्य करेगी"

फोटो और नाम ना शेयर करने का आदेश बुधवार को एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक का पद्भार ग्रहण करने वाले हेमंत प्रियदर्शी ने दिया था। बीएल सोनी के महानिदेशक पद से रिटायर होने के बाद 31 दिसंबर से यह पोस्ट खाली थी। अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद प्रियदर्शी ने सभी चौकी इंचार्ज को ये आदेश जारी किया कि, जब तक करप्शन के आरोपी कोर्ट द्वारा दोषी ना करार दिए जाएं, तब तक उनका नाम ना उजागर किया जाए।

अपने आदेश में प्रियदर्शी ने कहा है कि, आरोपियों के रैंक/पद और उनके विभाग की जानकारी ही मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। उनके नाम और फोटो कोर्ट में दोषी साबित होने तक नहीं शेयर किया जाएगा।