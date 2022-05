देवा गुर्जर हत्याकांडः फरार भैंरू गुर्जर की अवैध संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर, पुलिस ने कसा शिकंजा, जानें वजह

राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर देवा गुर्जर हत्या मामले में फरार चल रहे भैंरू गुर्जर पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने भैंरू गुर्जर की अवैध संपत्ति जब्त पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है।

इस खबर को सुनें