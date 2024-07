भारी सुरक्षा में निकल रही थी बारात, फिर भी पथराव; दुल्हन का भाई बोला- संविधान ने हमें अधिकार दिया

दुल्हन के भाई ने कहा कि मैं सरकारी शिक्षक हूं, जबकि दूल्हा मनोज कुमार डीग जिले में तैनात ग्राम विकास अधिकारी है। संविधान हमें बिना किसी भेदभाव के सामाजिक समानता का अधिकार देता है।

Dalit groom procession in heavy police security in Bharatpur 2 injured in clash

Sourabh Jain Fri, 12 Jul 2024 05:16 PM हिन्दुस्तान टाइम्स,भरतपुर