जोधपुर में हिंसा के बाद कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव ने 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने की बताई ये वजह

राजस्थान के जोधपुर में 10 थानों क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव ने यह जानकारी दी। सचिवालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यादव ने कहा कि स्थिती नियंत्रण में है।

इस खबर को सुनें