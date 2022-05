राजस्थान: CM गहलोत, वेणुगोपाल और माकन आज उदयपुर में, चिंतन शिविर की तैयारियों से पायलट ने बनाई दूरी, जानें वजह

राजस्थान के उदयपुर जिले में 13 से 15 मई तक आयोजित होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर की तैयारियों की जायजा लेने के लिए आज 4 मई को सीएम गहलोत जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे।

Wed, 04 May 2022 08:14 AM

Prem Meena लाइव हिंदुस्तान,जयपुर Wed, 04 May 2022 08:14 AM

इस खबर को सुनें