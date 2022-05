कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साइन बोर्ड पर रंग पोता, हिम्मत सिंह बोले- दोषियों पर हो तुरंत कार्यवाही, जानें मामला

राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के अगुवा रहे कर्नल सिंह बैंसला का साइन बोर्ड पर रंग पोतने से गुर्जर समाज में रोष है। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने ट्वीट कर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।

