'जनता को सच्चाई बतानी चाहिए,' गहलोत ने भजनलाल के दावों पर उठाए सवाल

राजस्थान के बिजलीघरों को आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दावों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। भ्रम फैलाने से किसका भला होगा?

Prem Meena Thu, 18 Jul 2024 06:22 AM लाइव हिंदुस्तान,जयपुर