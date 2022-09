' जोधपुर में झूठ से परिपूर्ण भाषण दिया' गहलोत का अमित शाह पर पलटवार

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने अमित शाह के आरोपों पर पलटवार भी किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि अमित शाह ने उदयपुर की घटना का जिक्र किया। जब श्री कन्हैयालाल की हत्या के अगले दिन भाजपा के नेतागण हैदराबाद के फाइव स्टार होटल में लंच और डिनर करते हुए बैठक कर रहे थे। मैं स्वयं, गृह राज्य मंत्री, चीफ सैक्रेट्री, डीजीपी श्री कन्हैलाल के घर शोक मना रहे थे तब भाजपा नेतागण हैदराबाद के फाइव स्टार होटलों में आराम फरमा रहे थे। उदयपुर घटना के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी भाजपा का सक्रिय सदस्य था। घटना से एक महीने पहले मकान मालिक के साथ रियाज अत्तारी का विवाद हुआ तब भाजपा के स्थानीय नेताओं ने थाने में फोन कर उसके खिलाफ मामला दर्ज ना करने का दबाव पुलिस पर बनाया। रियाज अत्तारी की भाजपा में शामिल होते हुए तस्वीरें पूर्व में सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं।

अनिवार्य पंजीकरण की नीति से बढ़ी संख्या

अपराध के आंकड़ों को लेकर अमित शाह ने टिप्पणियां कीं। उनकी जानकारी के लिए यह बताना आवश्यक है कि राजस्थान में FIR के अनिवार्य पंजीकरण की नीति के बावजूद 2021 में 2019 की तुलना में करीब 5% अपराध कम दर्ज हुए हैं जबकि MP, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। गुजरात में अपराधों में करीब 69%, हरियाणा में 24% एवं MP में करीब 20% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। भाजपा शासित राज्यों में अपराध के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं एवं कार्रवाई के लिए पीड़ितों को थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। श्री अमित शाह की जानकारी में होगा कि हत्या, महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। सबसे अधिक कस्टोडियल डेथ्स गुजरात में हुईं हैं। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉक्सो एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। SC के खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश प्रथम है, ST के खिलाफ अपराधों में मध्य प्रदेश प्रथम है। दहेज हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है।

ERCP को लेकर एक शब्द अपने मुख से नहीं निकाला

यह बेहद आश्चर्य की बात है कि आज जोधपुर में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिए हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। देश की जनता गृहमंत्री के तौर पर उनके भाषण में तथ्यात्मक बातें होने की उम्मीद करती है क्योंकि उन्हें जो इनपुट सरकारी अधिकारियों, इंटेलिजेंस एवं भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाएं वो सत्य होने चाहिए परन्तु इस भाषण में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें तथ्य बताए ही नहीं गए। इसी कारण उन्होंने झूठ से परिपूर्ण भाषण दिया। अमित शाह गृह मंत्री के साथ देश के सहकारिता मंत्री भी हैं। जयपुर में उत्तरी राज्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने कहा था कि राजस्थान एवं गुजरात के लोग सहकारिता के नाम पर हुए घोटालों के सबसे अधिक पीड़ित हैं। पश्चिमी राजस्थान के लोगों को आशा थी कि वो सहकारिता के नाम पर वहां के लोगों के साथ हुए संजीवनी, आदर्श इत्यादि घोटालों पर बात करेंगे और पीड़ितों को राहत दिलवाने का काम करेंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ। आज पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों को आशा थी कि गृह मंत्री राजस्थान आए हैं तो वो प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए किए गए वादे को पूरा करने की बात कहेंगे मगर आश्चर्य की बात है कि श्री अमित शाह ने ERCP को लेकर एक शब्द अपने मुख से नहीं निकाला।

8 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य किया

अमित शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 3 लाख रुपये तक निशुल्क इलाज की व्यवस्था की। शायद उनकी जानकारी में नहीं है कि यह योजना सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के पात्र परिवारों तक ही सीमित थी। हमारी सरकार ने चिंरजीवी योजना शुरू की है जिसमें राजस्थान के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस बीमा तथा 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिल रहा है जो पूरे देश में अन्य किसी राज्य नहीं है। शाह ने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों को 1000 रुपये सब्सिडी दी। पूर्ववर्ती सरकार ने आचार संहिता लगने के एक दिन पहले घोषणा की थी कि किसानों को 833 रुपये प्रति महीने की सब्सिडी दी जाएगी पर इसका कोई वित्तीय प्रावधान नहीं था और ये केवल हवाई घोषणा थी। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू कर किसानों को 1000 रुपये प्रति वर्ष सब्सिडी दी है जिससे करीब 8 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है।

मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए

अमित शाह ने कहा कि वसुंधराॉकी सरकार ने 50,000 तक की कर्जमाफी की। 2018 के चुनावी साल में बीजेपी सरकार ने सहकारी बैंकों से किसानों के 50,000 रुपये तक के कर्जमाफ करने की घोषणा की जिसके लिए 8000 करोड़ रुपये की जरूरत थी परन्तु बीजेपी सरकार सिर्फ 2000 करोड़ का ही प्रावधान किया था। इस घोषणा के बाकी 6000 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने चुकाए। हमारी पार्टी ने किसान कर्जमाफी का वादा सरकार में आने के तीसरे दिन ही पूरा कर सहकारी बैंकों से करीब 21 लाख किसानों की 8000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी की। हमारी सरकार ने कोई सीमा नहीं रखी और हर एक किसान की जानकारी जनसूचना पोर्टल पर अपलोड की है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए केन्द्र सरकार को कई दफा 'वन टाइम सैटलमेंट' के लिए पत्र लिखे परन्तु वहां से कोई जवाब नहीं आया। मोदी सरकार बड़े पूंजीपतियों के कर्जमाफ करने में व्यस्त रहती है इसलिए किसानों की ओर ध्यान नहीं गया होगा। यूपीए सरकार ने 2008 में 72 हजार करोड़ रुपये की किसान कर्जमाफी की थी परन्तु मोदी सरकार ने अभी तक किसानों की कर्जमाफी नहीं की है।

2 करोड़ नौकरी देने के वादें का क्या हुआ

अमित शाह ने नौकरियों की बात कर एक 20 लाख नौकरियों का काल्पनिक आंकड़ा बोला। वो बताएं कि जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात की थी उसमें से कितनी नौकरी वो दे चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले आंकड़े सामने आए कि 22 करोड़ लोगों ने केन्द्र सरकार से नौकरी के लिए आवेदन किया और सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। अभी तक हमारी सरकार ने अब तक 1 लाख 31 हजार 363 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसके अलावा 1 लाख 23 हजार 197 पदों पर भर्ती की जा रही है तथा 2022-23 की घोषणा के मुताबिक 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बेरोजगारी भत्ते की बात गृहमंत्री श्री अमित शाह ने की है वो अब 4000 व 4500 रुपए है एवं अबतक लगभग 6 लाख युवा इससे लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं 1565 करोड़ की राशि भत्ते के रूप में वितरित हुई है। अब बेरोजगारी भत्ते के साथ रोजगारपरक इंटर्नशिप भी दी जा रही है।

महंगा पेट्रोल-डीजल भोपाल में मिलता है

अमित शाह ने कहा कि मोदीजी ने वैट कम हंकिया पर राजस्थान की सरकार ने नहीं किया और यहां राज्य का सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल मिलता है। शायद वो भूल गए कि जयपुर से महंगा डीजल पेट्रोल तो भाजपा शासित मध्य प्रदेश के भोपाल में मिलता है। राजस्थान में प्रदेश सरकार ने जनवरी 2021 में वैट कम किया गया, नवंबर 2021 में वैट कम किया गया। इसके अलावा जब एक्साइज में मोदी सरकार ने कटौती की तो दोनों बार स्वत: स्टेट का वैट कम हुआ। राज्य को स्टेट वैट में कटौती से अभी तक 7500 करोड़ की आर्थिक हानि हुई है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि बीते तीन महीने में क्रूड ऑइल 27% सस्ता हुआ है परन्तु केन्द्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं किए हैं जबकि जब क्रूड ऑइल के दाम बढ़ते हैं तो तुरंत दाम बढ़ाते हैं। UPA सरकार के समय में जब कच्चे तेल के दाम 111 डॉलर प्रति बैरल गए थे तब भी पेट्रोल 71 रुपए थे। आज कच्चे तेल का दाम 92 डॉलर प्रति बैरल है तो पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। श्री अमित शाह ने कहा कि यहां सबसे महंगी बिजली है। शायद उन्हें जानकारी नहीं दी गई कि राजस्थान में 50 यूनिट बिजली फ्री और 300 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी है। 44 लाख लोगों का बिजली बिल यहां शून्य है।

केस दर्ज अनिवार्य से संख्या बढ़ी

राहुल गांधी की यात्रा से बौखलाहट बढ़ी

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने राज्य को 23 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। यहां भी उनके भाषण लिखने वाले व्यक्ति ने गलती कर दी। Establishment of new medical colleges attached with existing district referral hospitals स्कीम के तहत यूपीए सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया। पहले इसका फंडिंग पैटर्न केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 था जो अब 60:40 हो गया है। 2014 से पूर्व ही इस स्कीम से प्रदेश को 7 मेडिकल कॉलेज मिल गए थे। बाकी ये मेडिकल कॉलेज तो यूपीए की इस स्कीम से राजस्थान को मिलने ही थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो जनसमर्थन मिला है उससे भाजपा बौखला गई है। मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे भाजपा की बौखलाहट बढ़ती जाएगी। आज अमित शाह ने जो अपने भाषण में जो बातें भारत जोड़ो यात्रा के लिए कहीं वो इसी बौखलाहट का प्रतीक है।