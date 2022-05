जोधपुर के चाय वाले को CM गहलोत ने बनाया मेहमान, यूजर्स बोले-जय जय जननायक, जानें मामला 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर के एक चाय वाले को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया और उनके साथ पुरानी यादें ताजा की। सीएम संघर्ष के दिनों में थड़ी पर चाय पीने के लिए आते थे।

