सीएम अशोक गहलोत ने किया हवाई सर्वे, बोले- बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा मिलेगा

CM Ashok Gehlot did an aerial survey of the areas affected by Cyclone Biparjoy: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। गहलोत बिपरजॉय चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने चौहटन और सांचौर पहुंचे। सांचौर में गहलोत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद डाक बंगले में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुना। सीएम गहलोत ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा तूफान और बाढ़ को देखते हुए हमने 25 टीमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को लगा दिया गया। टीमों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बेहतर काम किया। एक भी मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पानी भरने के बाद उसमें डूबने से कुछ मौत हुई है, इसलिए लोगों से अपील करते हैं कि ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि पानी भराव क्षेत्र से दूर रहे।

सर्वे करवाकर दिया जाएगा मुआवजा

सीएम गहलोत ने कहा कि बाढ़ की वजह से कच्चे मकान बहुत ज्यादा टूटे हैं। कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नियम बने हुए हैं। उसके कारण समय पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि नियमों को बदला जाए, ताकि सभी को तुरंत मुआवजा मिल सके। गहलोत ने कहा कि सर्वे करवाकर सभी को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने कहा- महंगाई राहत कैंप का पूरा फायदा उठाने की अपील की।

अजमेर में भारी बारिश

उल्लेखनीय है कि चक्रवात से अजमेर में बारिश का 105 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। यहां 17 जून 1917 में 119.4 मिमी बरसात एक ही दिन में हुई थी, जो अब तक जून में सर्वाधिक बारिश होने का रिकॉर्ड था। यह 19 जून को टूट गया। अजमेर में 18 जून की सुबह 8:30 से 19 जून 8:30 तक 24 घंटे के दौरान 131.8 मिमी बरसात दर्ज हुई। मौसम विभाग ने करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और झालावाड़ में अलर्ट जारी किया है।बता दें सीएम गहलोत ने आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वें किया। इसके लिए सीएम गहलोत ने दौसा जिला का दौरा स्थगित कर दिया था।