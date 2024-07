चांदीपुरा वायरस से गुजरात में उदयपुर के एक बच्चे की मौत; 2 बच्चों में मिले थे लक्षण

राजस्थान में रहस्यमयी वायरस चांदीपुरा की एंट्री हो गई है। उदयपुर के आदिवासी इलाकों के 2 बच्चों में वायरस के लक्षण मिले थे। एक बच्चे की गुजरात के हिम्मतनगर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है।

Prem Meena Mon, 15 Jul 2024 02:05 PM लाइव हिंदुस्तान,जयपुर