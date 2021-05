राजस्थान के भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रंजीता कोली पर गुरुवार की रात अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। सांसद रंजीता कोली पर उस वक्त हमला हुआ, जब वह भरतपुर के धरसोनी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने गई थीं। इस हमले में उनकी कार पर पत्थर और लोहे के रॉड से हमला किया गया। इस हमले में सांसद पूरी तरह सुरक्षित हैं।

बताया जा रहा है कि हमलावर एक कार में आए थे। बदमाशों ने सांसद रंजीता कोली की कार को रोका और फिर पत्थरबाजी करने लगे। उन्होंने सरिए से कार की खिड़की के शीशे तोड़ दिए। इस हमले के बाद सांसद बेहोश हो गईं और उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस हमले में रंजीता कोली और अन्य को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं। सांसद और उनके सहयोगियों को अस्पताल ले जाया गया और बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया।

Rajasthan | Bharatpur MP Ranjeeta Koli's car attacked allegedly by miscreants in Dharsoni village during her visit to a health facility.



"While going to Weir health centre around 11.30 pm, suddenly 5-6 people came & attacked my car and also pelted stones," she said (27.05) pic.twitter.com/rDApmj98hJ