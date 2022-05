किरोड़ी लाल ने गहलोत पर साधा निशाना:  BJP सांसद बोले- CM गहलोत ने समाजों को लड़ाने की जादूगरी की डिग्री ले रखी है, जानें मामला

राजस्थान में गाड़ियों की नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच, गुर्जर लिखा होने पर कार्रवाई के विवादित आदेश पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा है।

Tue, 03 May 2022 08:28 AM

Prem Meena लाइव हिंदुस्तान,जयपुर Tue, 03 May 2022 08:28 AM

