किरोड़ी ने जयपुर पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर दी चुनौती, BJP सांसद बोले- पूरी तैयारी करके रखना...जानें मामला 

राजस्थान में भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने बार-बार पुलिस प्रताड़ना से आहत होकर जयपुर पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। पूरी तैयारी करके रखना और मुझे अरेस्ट कर लेना।

