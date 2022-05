सांसद किरोड़ी लाल अचानक पहुंचे मंत्री के आवास: पुलिस के आने से नाराज हुए विश्वेंद्र सिंह, बोले- किरोड़ी कोई आतंकी नहीं, जानें मामला

भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा आज अचानक पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के मिलने के सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंच गए। इसकी भनक पुलिस को लग गई। जिससे सिविल लाइंस पर अफरा तफरी का माहौल बन गया।

Wed, 04 May 2022 11:30 AM

Prem Meena लाइव हिंदुस्तान,जयपुर Wed, 04 May 2022 11:30 AM

इस खबर को सुनें