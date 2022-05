जयपुर में 20-21 मई को होगी भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक, इन मु्द्दों पर होगा मंथन

कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी राजस्थान पर फोकस तेज कर दिया है। जयपुर में 20-21 मई को भाजपा की हाई लेवल बैठक प्रस्तावित है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में विभिन्न मुद्दों पर मंथन होगा।

इस खबर को सुनें